"دعاية مسلحة هوليودية" لمرشح لمجلس الشيوخ الأمريكى تثير الجدل.. فيديو

وكالات

في فترة تعيش الولايات المتحدة مرحلة مشحونة بالجدل بشأن السيطرة على السلاح، ظهر مرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي في إعلان لحملته الانتخابية وهو يلوح ببندقيته و"يطارد" خصومه السياسيّين.

وحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، لعب إريك جريتنز دور البطولة في إعلان يظهر فيه مجموعة من الرجال المسلحين بالطريقة العسكرية يقتحمون منزلًا ويبحثون عن خصوم السياسي من الحزب الجمهوري.

ويترشح جريتنز (48 عاما) لمقعد بمجلس الشيوخ عن ولاية ميسوري واستقال سابقا من منصبه كحاكم بفضيحة عام 2018 وسط ادعاءات بسوء سلوك جنسي ومالي.

وفي آخر إعلان لحملته الانتخابية، يعرف عن نفسه بأنه جندي سابق في البحرية قبل أن يقول: "اليوم، سنطارد الجمهوريين بالاسم فقط (Rino)"، في إشارة إلى أعضاء الحزب غير المحافظين بما فيه الكفاية.

وأضاف: "يتغذى الجمهوريون بالاسم فقط على الفساد ويتسمون بالجبن"، قبل أن يقتحم رجل يرتدي زيا عسكريا باب أحد المنازل ويلقي ما يبدو أنه قنبلة صوت بالداخل.

واتهمت شانون واتس، مؤسسة مجموعة "Moms Demand Action" المناهضة للأسلحة، جريتنز بالتهديد بقتل خصومه السياسيين.