خفر السواحل اليابانى: سفينتان صينيتان تدخلان المياه الإقليمية بالقرب من جزر سينكاكو

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن المسئولين قولهم "إن السفينتين دخلتا المياه قبالة جزيرة "يوتسوري" في حوالي الساعة الرابعة وعشر دقائق صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي اليابان، مضيفين أن السفينتين حاولتا على ما يبدو الاقتراب من زورق صيد ياباني يعمل في المنطقة.



وأضاف المسئولون أنه حتى الساعة الرابعة وعشرين دقيقة استمرت السفينتان في الإبحار في المياه اليابانية على بعد حوالي 20 كيلومترا جنوب غرب جزيرة "يوتسوري".



وتجوب سفن الدوريات اليابانية حول قارب الصيد لضمان سلامته، بينما تطالب السفن الصينية بمغادرة المياه الإقليمية لليابان على الفور.



يشار إلى أن هذه هي المرة الحادية عشرة هذا العام التي يتم فيها رصد سفن حكومية صينية تدخل المياه الإقليمية اليابانية قبالة الجزر.. وكانت المرة الأخيرة في 18 يونيو.



وتسيطر اليابان على جزر "سينكاكو".. وتؤكد الحكومة اليابانية أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضي اليابان .. وتطالب الصين وتايوان بها.