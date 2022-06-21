خارجية لاتفيا: نأمل فى انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى قبل عام 2050

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة خارجية لاتفيا، إنها تأمل في انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قبل عام 2050، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 13 طائرة بدون طيار (مٌسيرة) و4 صواريخ "توتشكا- أو"، خلال صد هجوم للجيش الأوكراني على جزيرة زمييني (الأفعى) المطلة على البحر الأسود.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن نظام كييف حاول استرجاع جزيرة زمييني الواقعة قبالة أوديسا، وذلك من خلال شن ضربات جوية ومدفعية مكثفة تليها عملية إنزال للقوات، مبينة أن أكثر من 15 طائرة مسيرة أوكرانية تنوعت بين استطلاع وقتالية شاركت في الغارة على الجزيرة.

وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتمثلة بأنظمة الصواريخ والمدافع "بانتسير" المضادة للطائرات ونظام "تور" الصاروخي المضاد للطائرات، دمرت كل القذائف التي أطلقها على زمييني، حيث تم إسقاط 13 طائرة مٌسيرة، و4 صواريخ من طراز "توتشكا-أو"، بالإضافة إلى تدمير 21 قاذفة من راجمات الصواريخ "أوراجان" دون أن يصل أي من الأسلحة النارية الأوكرانية إلى أهدافها في جزيرة زميني.