اليوم السابع
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حياة كريمة ببنى سويف.. مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعي فى ببا

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعي فى ببا الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف استمرار العمل فى مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى مركز ببا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.. مشيرا إلى مواصلة الوحدة والمجالس القروية توفير الدعم الكامل لإزالة أى معوقات، وسرعة الانتهاء من كافة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والوقوف على نسب التنفيذ.


وأضاف مدحت صلاح لـ"اليوم السابع" استمرار أعمال الصرف الصحى بقرية السلطانى، حيث تم تنفيذ صرف صحى السلطانى بنسبة 25% شبكات و65% خط الطرد وصب مجموعة من المطابق الخاصة بالصرف الصحى، بينما تتواصل الأعمال لتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية بنى ماضى بنسبة تنفيذ 85٪، واستمرار العمل بالحفر لمد شبكة الغاز الطبيعى لقرية بنى قاسم، والتى تجاوزت تنفيذ 55٪ من الأعمال.

 


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