حبس محام نشر فيديو كاذبا يزعم تعرض سيدة للتخدير بالمرج

كتب - عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادي

أمرت الجهات التحقيق بحبس محامى نشر فيديو حول تعرض سيدة للتخدير بمادة سائلة بالمرج 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت التحريات، أن المتهم نشر مقطع فيديو على الإنترنت، عن تعرض سيدة للتخدير أثناء استقلالها توك توك وبفحص الواقعة تبين أنه عبارة عن لهو للأطفال، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حقيقة تداول مقطع فيديو على "فيسبوك"، متضمناً الادعاء بتعرض إحدى السيدات للتخدير عن طريق سكب مادة سائلة عليها حال استقلالها مركبة "توكتوك" بمنطقة المرج.

تعود الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمناً الادعاء بتعرض إحدى السيدات للتخدير عن طريق سكب مادة سائلة عليها حال استقلالها مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة وبالفحص تبين عدم صحة ما تضمنه مقطع الفيديو من ادعاءات.

وبسؤال السيدة المشار إليها، نفت تعرضها للتخدير، وقررت أنها بتاريخ 16 يونيو الجاري وحال استقلالها مركبة "توك توك" بمنطقة المرج، فوجئت بقيام إحدى الفتيات أثناء لهوها مع أُخرتين بإلقاء كيس "مياه" تجاهها، فترجلت من المركبة وأمسكت بإحداهن ما أدى لتجمع الأهالي وشعورها بحالة إعياء نظراً لظروفها الصحية، وبسؤال قائد المركبة المشار إليها أيد ما جاء بأقوالها.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (3 فتيات - مقيمات بدائرة القسم) تم ضبطهن ، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة، وقيامهن بإلقاء كيس "مياه" تجاه مركبة "التوكتوك" بقصد اللهو، كما أمكن التوصل إلى القائم على نشر مقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) وباستدعائه وسؤاله أقر بقيامه بنشر الفيديو لاعتقاده بصحته، وأضاف بقيامه بحذفه عقب علمه بحقيقة الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.