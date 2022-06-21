حادثة المنصورة .. وفد جامعة المنصورة يقدم واجب العزاء لأهل الطالبة نيرة

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من مدينة المحلة بمحافظة الغربية بعنوان "مباشر.. وفد جامعة المنصورة يقدم واجب العزاء لأهل الطالبة نيرة"، رصد خلاله قيام عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وزملاء نيرة بالذهاب لمنزل نيرة لتقديم العزاء.

كما توجه الوفد برفقة أسرة نيرة إلى المقبرة للدعاء وقراءة الفاتحة على روح الطالبة.

وكان تليفزيون اليوم السابع قدم أيضا بثا مباشرا من جامعة المنصورة بعنوان نيرة "تعود للجامعة فى هيئة ملاك.. أصدقاء الطالبة الراحلة يرسمون بورتريه خاص لها فى مكان الحادث" رصد خلاله قيام عدد من الطلاب وزملاء نيرة بالذهاب لمكان الحادث والوقوف حدادا على روحها، ورسم بورتريه خاص لها فى مكان الحادث تخليدا لذكراها.

وسيطرت حالة من الحزن والألم على الطلاب وأساتذة الجامعة على الطالبة التى خسرت حياتها فى لحظة، وقام الجميع بالدعاء لها بالرحمة وأن يتقبلها الله عنده، ورسم زملاؤها بورتوريه فى صورة ملاك تعبيرا عن حبهم لها.