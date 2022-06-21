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أكرم القصاص
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حادثة المنصورة .. والد نيرة: مش هاخد عزاء بنتى إلا بعد الحكم على القاتل

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 03:53 م
حادثة المنصورة .. والد نيرة: مش هاخد عزاء بنتى إلا بعد الحكم على القاتل
الغربية مصطفى عادل

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قال أشرف عبد القادر غريب والد نيرة ضحية القتل على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات جامعة المنصورة إنه لن يتلقى العزاء فى ابنته إلا بعد الحكم على قاتلها والقصاص منه.
 
وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الأسرة تنتظر القصاص العادل من المتهم، ولن يقيموا عزاء للفقيدة إلا بعد الحكم عليه.
 
وأشار إلى أن الأسرة فى حالة انهيار تام حزنا على فراق فقيدة الشباب التى قتلت غدرا.
 
كان وفد من طلاب وطالبات جامعة المنصورة قد قاموا بوضع الورود على قبر الفقيدة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يتقبلها ربها من الأبرار، حيث سادت حالة من الحزن الشديد على الحاضرين وانهارت أسرة الطالبة أمام القبر.
 
وطالبت أسرة الطالبة بسرعة القصاص لابنتهم التى فقدت حياتها دون سبب سوى أنها رفضت تهديدات شخص ليست له أى علاقة بها وكانت لا تهتم بتهديداته وتمضى فى طريقها للدراسة والاجتهاد فى دروسها، حتى غدر بها أمام أعين العالم بجريمته البشعة وهو ما يستوجب الإعدام جزاء قتله لابنتهم.


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