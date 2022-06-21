جلسة حكى عن "أصل الأمثال الشعبية" ببيت السنارى بالإسكندرية غدا

الإسكندرية- جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية جلسة حكي مفتوحة للجمهور تحت عنوان: "أصل الأمثال الشعبية"، للحكاءة نسمة مدحت، وذلك يوم الخميس الموافق 23 من الشهر الجاري في تمام السادسة مساءً، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

وتدور الجلسة حول أشهر الأمثال الشعبية والكلمات المتداولة النابعة من التراث، حيث تعكس الأمثال المواقف المختلفة لارتباطها بمعظم جوانب حياة الناس، فهي بمثابة مرآة لمعتقداتهم.

وتدير الجلسة نسمة مدحت؛ المخرجة ومؤلفة وصاحبة مدونة "بيقولوا"، و"ستي قالت لي" لأصل الأمثال الشعبية، كما أنها صاحبة مبادرة إعادة إحياء التراث الشعبي. وقد تخرجت نسمة من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2007، وبدأت أولى أعمالها الأدبية عام 2020 مع كتاب "إللي إسمه إيه" والذي قامت بتحويله لبودكاست على المنصات المختلفة، وأصدرت ثاني كتبها "أصل المثل" عام 2022.

تأتي هذه الجلسة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والتعريف بأهمية ومكانة الحكي وتاريخه، لما له من مكانه كبيرة في تحقيق التواصل الإنسانى.