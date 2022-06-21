جامعة مدينة السادات تدشن مشروعا لتنمية الريف المصري بقرية " تتا" مركز منوف

المنوفية - محمد فتحى

نظمت اليوم الثلاثاء الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات، مشروع تنموى متكامل، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية " تتا" مركز منوف، وذلك برعاية الدكتور أحمد بيومى رئيس الجامعة والدكتور خالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد منير مدير عام المشروعات البيئيه.

وأوضح الدكتور أحمد بيومى رئيس الجامعة، أن المشروع التنموى تم بالتعاون بين الإدارة الطبية بالجامعة ومعهد الهندسة الوراثية، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة، لخدمة القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث الكشف والعلاج بالمجان.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذه القافلة تأتى ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لتلبية احتياجات المجتمع وبالأخص القرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن القوافل المتكاملة التي تطلقها جامعة السادات بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية الطبية لمختلف الفئات فى شتى المجالات فى القرى موضع التنفيذ.

وأشار منير مدير عام المشروعات البيئيه، أن المشروع التنموى ترك أثراً كبيراً لدى الأهالي ولوضعهم الصحى، واستشعروا خلالها حجم العمل التطوعي من أعضاء الجامعة المشاركين، والخدمات المجانية التى تقدمها جامعة مدينة السادات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وأن القافلة لاقت إقبالاً كبير من القرية متمنين مزيداً من تلك القوافل لخدمة أهالى القرية ،بالإشتراك مع المجلس القومى للمرأة

وأكد عبد الخالق الخولى المستشار الإعلامي بالمجلس القومي للمرأة عن أن حياه كريمه تستهدف القرى الأكثر إحتياجا بالقطاع الصحي ، التعليم، الثقافة، البنية التحتية، مما يساعد على بناء الإنسان ولتوفير حياة كريمة لقيام جمهورية جديده.

.