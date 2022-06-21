اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 08:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة المنصورة تكرم فرد أمن حاول إنقاذ نيرة أشرف

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 07:55 م
جامعة المنصورة تكرم فرد أمن حاول إنقاذ نيرة أشرف جانب من التكريم
الدقهلية شريف الديب - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كرم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، إبراهيم العجرودي فرد الأمن الإداري المكلف بتأمين بوابة الجامعة "بوابة توشكى"، وذلك تقديرا لشجاعته ومحاولته إنقاذ الطالبة نيرة أشرف، التى قام طالب في كلية الآداب بطعنها خارج أسوار الجامعة، وذلك بحضور اللواء محب الغرباوى مدير إدارة أمن البوابة، والرائد ابراهيم الصوفانى قائد أمن بوابة الجامعة "بوابة توشكى".
 
وقد تمكن فرد الأمن من الإمساك بالمتهم وشل حركته والسيطرة عليه وضبط السلاح الذي استخدمه في الواقعة وتسليمه إلى قوات الأمن الموجودة بمحيط سور جامعة المنصورة.
 
وكان فرد الأمن فور مشاهدته للواقعة هرع مسرعا لإنقاذ الطالبة إلا أن المتهم كان قد تمكن من ارتكاب جريمته فانقض عليه وشل حركته وتمكن من الإمساك به قبل هروبه.
 
وقام وفد من جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، بتقديم واجب العزاء لأسرة الطالبة نيرة أشرف المتوفاة ضحية قيام طالب بطعنها خارج أسوار الجامعة، وذلك بمقر إقامة الأسرة بمدينة المحلة الكبرى وضم الوفد وكلاء كلية الآداب ورؤساء الأقسام ومنسقى الأنشطة بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والطالبات، بمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة واتحاد طلاب الجامعة واتحاد طلاب كلية الآداب.
 
وقدم أعضاء الوفد نيابة عن جامعة المنصورة خالص التعازي لأسرة الفقيدة وذويها في مصابهم الأليم، داعين الله عز وجل أن يلهمهم جميعا الصبر والسلوان.
 
الجدير بالذكر أن وفدا برئاسة الدكتور محمود الجعيدى عميد كلية الآداب جامعة المنصورة، قام بحضور مراسم الجنازة نيابة عن رئيس الجامعة وإدارة الجامعة بالمحلة الكبرى مساء أمس الإثنين.
 
وأقامت كلية الآداب بجامعة المنصورة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمود الجعيدى عميد كلية الآداب صلاة الغائب على الطالبة نيرة أشرف المتوفاه ضحية قيام طالب بطعنها خارج أسوار الجامعة.
 
وأدى صلاة الغائب وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والطالبات وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة واتحاد طلاب الجامعة واتحاد طلاب كلية الآداب.
 
وقام الدكتور محمود الجعيدى عميد كلية الآداب، بإمامة المصلين خلال صلاة الغائب داخل ساحة الكلية، بالإضافة إلى تقديم العزاء وكلمات الرثاء والحزن بوداع نيرة أشرف بنت كلية الآداب، داعين الله عز وجل أن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

حوادث اليوم

حادثة المنصورة

فيديو ذبح فتاة المنصورة

فيديو طعن طالبة جامعة المنصورة

قتل فتاة المنصورة

نيرة اشرف

فتاة المنصورة

حادثة جامعة المنصورة

حادث المنصورة اليوم

نيره اشرف

طالبة المنصورة

مقتل فتاة المنصورة

فيديو طعن طالبه المنصوره

مقتل طالبة المنصورة

جريمة المنصورة اليوم

حادثة المنصورة اليوم

حادث جامعه المنصوره

حادث المنصورة

جريمة المنصورة

طعن طالبة المنصورة

جامعة المنصورة

جريمه جامعه المنصوره

فتاه المنصوره

المنصورة

فتاه جامعه المنصوره

طالبه جامعه المنصوره

فيديو فتاه جامعه المنصوره

نيره

حادثه المنصوره

حادث المنصوره اليوم

فتاة جامعة المنصورة

جريمة جامعة المنصورة

فيديو الطعن فتاة جامعة المنصورة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة