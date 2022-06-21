جامعة المنصورة تكرم فرد أمن حاول إنقاذ نيرة أشرف

الدقهلية شريف الديب - مرام محمد

كرم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، إبراهيم العجرودي فرد الأمن الإداري المكلف بتأمين بوابة الجامعة "بوابة توشكى"، وذلك تقديرا لشجاعته ومحاولته إنقاذ الطالبة نيرة أشرف، التى قام طالب في كلية الآداب بطعنها خارج أسوار الجامعة، وذلك بحضور اللواء محب الغرباوى مدير إدارة أمن البوابة، والرائد ابراهيم الصوفانى قائد أمن بوابة الجامعة "بوابة توشكى".

وقد تمكن فرد الأمن من الإمساك بالمتهم وشل حركته والسيطرة عليه وضبط السلاح الذي استخدمه في الواقعة وتسليمه إلى قوات الأمن الموجودة بمحيط سور جامعة المنصورة.

وكان فرد الأمن فور مشاهدته للواقعة هرع مسرعا لإنقاذ الطالبة إلا أن المتهم كان قد تمكن من ارتكاب جريمته فانقض عليه وشل حركته وتمكن من الإمساك به قبل هروبه.

وقام وفد من جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، بتقديم واجب العزاء لأسرة الطالبة نيرة أشرف المتوفاة ضحية قيام طالب بطعنها خارج أسوار الجامعة، وذلك بمقر إقامة الأسرة بمدينة المحلة الكبرى وضم الوفد وكلاء كلية الآداب ورؤساء الأقسام ومنسقى الأنشطة بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والطالبات، بمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة واتحاد طلاب الجامعة واتحاد طلاب كلية الآداب.

وقدم أعضاء الوفد نيابة عن جامعة المنصورة خالص التعازي لأسرة الفقيدة وذويها في مصابهم الأليم، داعين الله عز وجل أن يلهمهم جميعا الصبر والسلوان.

الجدير بالذكر أن وفدا برئاسة الدكتور محمود الجعيدى عميد كلية الآداب جامعة المنصورة، قام بحضور مراسم الجنازة نيابة عن رئيس الجامعة وإدارة الجامعة بالمحلة الكبرى مساء أمس الإثنين.

وأقامت كلية الآداب بجامعة المنصورة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمود الجعيدى عميد كلية الآداب صلاة الغائب على الطالبة نيرة أشرف المتوفاه ضحية قيام طالب بطعنها خارج أسوار الجامعة.

وأدى صلاة الغائب وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والطالبات وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة واتحاد طلاب الجامعة واتحاد طلاب كلية الآداب.

وقام الدكتور محمود الجعيدى عميد كلية الآداب، بإمامة المصلين خلال صلاة الغائب داخل ساحة الكلية، بالإضافة إلى تقديم العزاء وكلمات الرثاء والحزن بوداع نيرة أشرف بنت كلية الآداب، داعين الله عز وجل أن يلهم أهلها الصبر والسلوان.