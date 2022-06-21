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جامعة القاهرة تنظم مؤتمرا دوليا غدا حول تحديات العمران المصرى

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 09:47 ص
جامعة القاهرة تنظم مؤتمرا دوليا غدا حول تحديات العمران المصرى جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تستضيف كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، غدا، الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي للكلية بعنوان التخطيط الاحتوائي والعمران المرن.
 
وقال الدكتور هشام البراملجى عميد كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى بجامعة القاهرة، إن المؤتمر يتناول أحد أهم التحديات التي تواجه العمران المصري حاليا من خلال تفعيل فكر ومفهوم التخطيط الاحتوائي في مواجهة الكوارث البيئية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية بالعمران المصري، ويعتبر التوجة العالمي والقومي للحد من آثار التغيرات المناخية أحد المحاور العلمية للمؤتمر.
 
ويقدم المؤتمر أبحاث علمية وأفكار ابتكارية تقدم حلول مبتكرة قابلة للتطبيق في الواقع المصري من واقع 41 بحث ما بين نشر دولي ونشر محلى.

 


جامعة القاهرة

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التعليم العالى

اخبار مصرية

التخطيط العمرانى



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