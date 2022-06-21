تنسيق الجامعات الأهلية.. ما القواعد المتبعة لإنشاء حساب على موقع التقديم؟

كتب ـ محمد صبحى

مع انطلاق أعمال فتح باب التقدم للجامعات الأهلية بالعام الجامعى 2022/2023 ينشر اليوم السابع القواعد الواجب اتباعها قبل إنشاء حساب على موقع التقديم فى الجامعات الأهلية للتيسير على الطلاب لتسجيل الرغبات :-

1- التسجيل باستخدام جهاز حاسب آلى وعدم استخدام التليفون المحمول لضمان نجاح عملية التسجيل.

2- أن يكون البريد الإلكترونى للطالب مفعلا وصالح للاستخدام قبل البدء فى خطوات التسجيل.

3- يفضل استخدام مستعرض جوجل أو ميكروسوفت.

4- لا يمكن تكرار أي من البريد الإلكترونى أو الرقم القومى الخاص بالطالب فى بيانات التسجيل حيث إنها بيانات مميزة لكل طالب.

5- يتم إدخال جميع الأرقام بعد تحويل لوحة المفاتيح للكتابة باللغة الإنجليزية.

6- الطالب مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات المسجلة.

7- التأكد من كتابة الأسماء والرقم القومى كما هو وارد بشهادة الميلاد.

8- يجب الاحتفاظ بكلمة السر وعدم إفشائها لأى شخص حتى لا يتم تعديل البيانات دون علم.