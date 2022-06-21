تنسيق الجامعات الأهلية.. ما القواعد المتبعة لإنشاء حساب على موقع التقديم؟

مع انطلاق أعمال فتح باب التقدم للجامعات الأهلية بالعام الجامعى 2022/2023 ينشر اليوم السابع القواعد الواجب اتباعها قبل إنشاء حساب على موقع التقديم فى الجامعات الأهلية للتيسير على الطلاب لتسجيل الرغبات :-
1- التسجيل باستخدام جهاز حاسب آلى وعدم استخدام التليفون المحمول لضمان نجاح عملية التسجيل.
2- أن يكون البريد الإلكترونى للطالب مفعلا وصالح للاستخدام قبل البدء فى خطوات التسجيل.
3- يفضل استخدام مستعرض جوجل أو ميكروسوفت.
4- لا يمكن تكرار أي من البريد الإلكترونى أو الرقم القومى الخاص بالطالب فى بيانات التسجيل حيث إنها بيانات مميزة لكل طالب.
5- يتم إدخال جميع الأرقام بعد تحويل لوحة المفاتيح للكتابة باللغة الإنجليزية.
6- الطالب مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات المسجلة.
7- التأكد من كتابة الأسماء والرقم القومى كما هو وارد بشهادة الميلاد.
8- يجب الاحتفاظ بكلمة السر وعدم إفشائها لأى شخص حتى لا يتم تعديل البيانات دون علم.
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