اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 06:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تنسيق الجامعات الأهلية.. ما القواعد المتبعة لإنشاء حساب على موقع التقديم؟

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 06:00 ص
تنسيق الجامعات الأهلية.. ما القواعد المتبعة لإنشاء حساب على موقع التقديم؟ وزارة التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع انطلاق أعمال فتح باب التقدم للجامعات الأهلية بالعام الجامعى 2022/2023 ينشر اليوم السابع القواعد الواجب اتباعها قبل إنشاء حساب على موقع التقديم فى الجامعات الأهلية للتيسير على الطلاب لتسجيل الرغبات :-
 
1- التسجيل باستخدام جهاز حاسب آلى وعدم استخدام التليفون المحمول لضمان نجاح عملية التسجيل.
2- أن يكون البريد الإلكترونى للطالب مفعلا وصالح للاستخدام قبل البدء فى خطوات التسجيل.
3- يفضل استخدام مستعرض جوجل أو ميكروسوفت. 
4- لا يمكن تكرار أي من البريد الإلكترونى أو الرقم القومى الخاص بالطالب فى بيانات التسجيل حيث إنها بيانات مميزة لكل طالب.
5- يتم إدخال جميع الأرقام بعد تحويل لوحة المفاتيح للكتابة باللغة الإنجليزية.
6- الطالب مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات المسجلة.
7- التأكد من كتابة الأسماء والرقم القومى كما هو وارد بشهادة الميلاد.
8- يجب الاحتفاظ بكلمة السر وعدم إفشائها لأى شخص حتى لا يتم تعديل البيانات دون علم.
 
 

الجامعات الاهلية

تنسيق الجامعات الاهلية

اخبار مصر

جامعة الجلالة



الموضوعات المتعلقة

تنسيق الجامعات الأهلية.. الثلاثاء المقبل انطلاق اختبارات القبول للطلاب

السبت، 18 يونيو 2022 02:24 م

تأجيل اختبارات القبول للالتحاق بالجامعات الأهلية بسبب عطل فنى

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 04:47 م

تنسيق الجامعات الأهلية.. اليوم انطلاق أول اختبار قبول لطلاب الشهادات المعادلة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:05 ص

تنسيق الجامعات الأهلية.. "العلمين الدولية" تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعة

الخميس، 09 يونيو 2022 04:28 م

الجامعات الأهلية تناشد الطلاب سرعة تسجيل الرغبات تمهيدا لعقد اختبارات القبول

الخميس، 09 يونيو 2022 07:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة