تفاصيل جولة محافظ قنا لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة باللجان

قنا صابر سعيد

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان بمركز الوقف، للتأكد من توفير مناخ ملائم للطلاب يساعدهم على آداء الامتحانات فى سهولة ويسر، والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين محيط اللجان، رافقه الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من مسئولى التربية والتعليم، والقيادات التنفيذية.

استهل محافظ قنا، جولته بتفقد لجان مدرسة الشهيد حسنى عبادى الثانوية والتى تضم 15 لجنة فرعية بإجمالى 241 طالبة، ثم تفقد لجان مدرسة الوقف الإعدادية والتى تضم 21 لجنة فرعية بإجمالى 342 طالب وطالبة، واطمئن محافظ قنا، من الطلاب على مستوى الامتحانات.

وأكد محافظ قنا، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وتم ربطها بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، و وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية ، للتعامل بشكل فورى وسريع مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات، فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.

وأوضح الدكتور صبرى خالد، أن الطلاب يؤدون اليوم الامتحان فى مادتىّ الإقتصاد والإحصاء، مؤكدا أن اليوم الأول الذى أدى فيه الطلاب امتحان مادتىّ التربية الدينية والتربية الوطنية لم يشهد أى تجاوزات، حيث لم تتلقى غرفة العمليات بالمديرية أى شكاوى، مؤكدا أننا مستمرون فى متابعة سير الامتحانات عن كثب لرصد أى معوقات، والتدخل الفورى لحلها إن وجدت.

جدير بالذكر أن مارثون امتحانات الثانوية العامة بدأ أمس الإثنين الموافق 20 يونيو الجارى ويستمر حتى الخميس الموافق 21 يوليو المقبل، ويبلغ عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الثانوية العامة هذا العام 16 ألفا و 504 طالب وطالبة، موزعين على 48 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية التسعة.



محافظ قنا يتفقد لجان الامتحان (2)



محافظ قنا يتفقد لجان الامتحان (3)