تفاصيل جولة محافظ الأقصر على لجان امتحانات الثانوية العامة.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

أنهي المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم، الثلاثاء، جولته لمتابعة سير أعمال لجان امتحان مادتى الاقتصاد للثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022 بمدرسة الثانوية العسكرية بنين بوسط مدينة الأقصر للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات.

وأكد المحافظ خلال الجولة، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

ووجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مؤكدا على استمرار التنسيق بين غرف العمليات بمديريات التعليم والأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركتى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وكذلك التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان.

وشدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على تجهيز كافة الأماكن المستخدمة كاستراحات الملاحظين بشكل يليق بهم و توفير كافة وسائل الإعاشة والإقامة بها و توفير مولدات كهربائية بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طوارئ مع نشر سيارات التدخل السريع لمواجهة أى أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

وجاء ذلك بمرافقة اللواء على الشرابى رئيس مركز ومدينة الاقصر والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

يذكر أنه تم تجهيز عدد 21 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة ليؤدى بها امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022 6921 طالب وطالبة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد السيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنه تم تجهيز عدد 30 لجنة على مستوى المحافظة تتضمن 6 لجان بإدارة الأقصر وعدد لجنتان بالبياضية و 4 لجان بالطود ولجنتان بالزينية و5 لجان بارمنت و4 لجان بالقرنة و7 لجان باسنا، مؤكداً على توفير المناخ الآمن للطلاب لأداء الامتحانات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة وصحة الطلاب وجميع المشاركين فى الامتحانات مع تذليل أى عقبات بالتنسيق بين جميع الأجهزة بالمحافظة.

وأكد وكيل تعليم الأقصر، علي انتهاء مديرية التربية والتعليم من تنفيذ كافة الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية استعداداً لبدء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، حيث جاءت تعليمات محافظ الأقصر، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة كتوفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلاب، وتوفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة، مع التأكيد على توافر سيارة إسعاف، وطبيب معالج بكل لجنة مع توفير مديرية الصحة لقاح كورونا لجميع المراقبين باللجان.







































