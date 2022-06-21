تفاصيل أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى المكتشفة.. تعرف عليها

كتبت -مروة الغول

يكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الثمانى الماضية للعامل الرئيسى للتطور فى انتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ عدد 48 مشروعاً فى هذا المجال باستثمارات إجمالية حوالى 4ر 33 مليار دولار.. ومن أهم مشروعات انتاج الغاز الطبيعى الأتى..

1- مشروع تنمية حقل ظهر: افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع فى 31 يناير2018 والذى كان قد بدأ الإنتاج التجريبى منه فى 15/12/2017، ويهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 2ر3 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وبتكلفة استثمارية إجمالية حوالى 6ر15 مليار دولار (التكلفة حتى نهاية عمر المشروع) وتم بدء الإنتاج من الحقل بعد 28 شهر من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسى عالمياً حيث تتراوح هذه المدة من 6 إلى 8 سنوات.

2-مشروع تنمية حقل نورس، ويضيف إنتاجاً جديداً من الغاز الطبيعى يقدر بحوالى 1ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميا وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 290 مليون دولار حيث تم وضع 15 بئراً على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018.

3-مشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط (الفرعونية / بى بى البريطانية)،ويضيف إنتاجاً يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، 10 ألاف برميل متكثفات يومياً، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالى 855 مليون دولار من خلال وضع 3آبار على الإنتاج فى ديسمبر 2017.

4-مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل ويعمل على تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات والتى تقدر بحوالى 5 تريليون قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول (ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين) وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع حوالى 9.3 مليار دولار، هذا وقد تم تنفيذ المشروع على 3 مراحل.

5-مشروع المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (البرلس/شل الهولندية)،ويعمل على إنتاج حوالى 435 مليون قدم مكعب يومياً غاز و93ر9 ألف برميل متكثفات يومياً، وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 775 مليون دولار، حيث تم وضع 8 آبار على الإنتاج فى خلال الفترة من أكتوبر 2018 حتى أبريل 2020.

6-مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتوسط - شركة بتروبل / إينى الإيطالية، وهو التسهيلات اللازمة لاستيعاب كمية تقدر بحوالى 400 مليون قدم مكعب غاز/يوم من خلال حفر 4 آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 363 مليون دولار، وتم وضع الآبار على الإنتاج خلال الفترة من سبتمبر2019 حتى أبريل2020.

7-مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) (دسوق-ديا الألمانية)،ويعمل على إنتاج حوالى 90 مليون قدم مكعب يومياً من خلال وضع 9 آبار على الإنتاج، وباستثمارات تبلغ حوالى 30 مليون دولار، وتم الانتهاء من وضع عدد 9 آبار على الإنتاج فى الفترة من ديسمبر 2018 إلى أكتوبر 2019.

8-مشروع خط أنابيب نيدوكو-الجميل -بالدلتا (بتروبل/إينى الإيطالية)،ويعمل على نقل حوالى 700 مليون قدم مكعب يومياً من إنتاج حقل نيدوكو بالدلتا إلى محطة معالجة الجميل ببورسعيد لزيادة استخلاص البوتاجاز والمتكثفات والقدرة على معالجة كميات أكبر من الغازات، ويتكون المشروع من 2 خط برى، هذا وقد تم تشغيل الخط الأول (نيدوكو-أبو ماضي) نهاية يناير 2019، وتم تشغيل الخط الثانى (أبو ماضي– الجميل) شهر مايو 2019.. هذا وتبلغ تكلفة المشروع 300 مليون دولار.

9-استكمال تنمية حقول شمال سيناء المرحلة الثالثة (شمال سيناء / نوسبكو)، ويعمل على إنتاج كميات من الغاز الطبيعى تصل إلى حوالى 25 مليون قدم مكعب/يوم من خلال حفر عدد 3 أبار مع تصنيع وتركيب ثلاث منصات بحرية وربطهم على الخط الرئيسى قطر 22"، هذا وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 87 مليون دولار، وتم الانتهاء من وضع الآبار على الإنتاج فى الفترة من يناير22 إلى يونيه 2022.