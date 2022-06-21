تعرف على مشروع تطوير ميناء الإسكندرية لاستقبال السفن العملاقة

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروعات تطوير بميناء الاسكندرية، وذلك ضمن خطة الدولة لتحويل الموانىء مركزا للتجارة واللوجيستيات، وفى النقاط التالية نستعرض المشروعات الجارى تنفيذها..