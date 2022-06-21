اليوم السابع
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تعرف على سبب احتفال دول العالم بعيد الأب

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:56 م
تعرف على سبب احتفال دول العالم بعيد الأب عيد الأب
كتب: محمد الأحمدى

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يحتفل العالم بعيد الأب لتكريم الآباء، حيث يتم الاحتفال به فى أيام مختلفة شهر يونيو فى أنحاء العالم.

وذكرت الصفحة الرسمية للمتحف القبطى أن فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب جاءت من سيدة تدعى سونورا لويس سمارت دود من سبوكِين بولاية ‏ميتشيجان بالولايات المتحدة فى عام 1909م بعد أن استمعت إلى موعظة دينية فى يوم الأم.

وأرادت ‏‏"سونورا" أن تكرم أباها وليم جاكسون سمَارت، خاصة أن زوجته سمارت قد ماتت عام 1898، وقام بمفرده ‏بتربية أطفاله الستة، ولذلك قدمت سونورا عريضة تُوصى بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه ‏العريضة بعض الفئات.‏

وتم للمرة الأولى الاحتفال بعيد الأب يوم 19 يونيو عام 1910، وفى عام 1972 اعتبر ‏الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون هذا اليوم عيدًا وطنيًا فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، بينما ‏تحتفل به معظم الدول العربية يوم 21 يونيو.‏

ويضم المتحف القبطى مقتنيات تعبر عن الأسرة ودور الأب والأم من ضمنها أيقونة أثرية تصور ميلاد السيدة ‏العذراء مريم، مصور بها أبيها يواقيم وزوجته حنه (عائلة السيدة العذراء)‏.

لوحة السيدة مريم العذراء
لوحة السيدة مريم العذراء

 


عيد الاب

الاحتفال بعيد الاب

المتحف القبطى

سونورا لويس



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