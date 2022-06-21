تعرف على آليات تطوير مصانع النصر للمسبوكات للمساهمة فى المشروعات القومية

تعد مصانع النصر للمسبوكات من المساهمين فى توفير المنتجات للمشروعات القومية على رأسها مشرعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مما يتطلب مساعدة شركة النصر لزيادة إنتاجها وتشغيل مصانعها بكامل طاقتها من خلال ضخ رأس مال عامل وحل مشكلات الديون المتعلقة بها، وبالتالى عودة تشغيل المصانع المتوقفة بمعرفة بنك الاستثمار القومى وبنك مصر المالكين الأساسين للشركة.

تعرف على مشكلات الشركة وابرز مقترحات الحلول لها فى 10 معلومات:

1 - حل مشكلة الديون لدى البنوك التى وصلت 17 مليار جنيه، رغم أن أصل الدين فى حدود 700 مليون جنيه وهناك حكم استئنافى بعدم احقية المطالبة بهذا الدين.

2 - تكبدت الشركة غرامات وأرضيات للمواد الخام التى يتم استيرادها من الخارج ووصل الحال بتهديد إدارة الموانئ ببيع الخامات بالمزاد العلني.

3 - الشركة لا تستطيع فتح خطابات ضمان للمناقصات، التى نقوم بالدخول فيها وكذلك أخذ دفعات مقدمة من العملاء إلا إذا تم تغطيته بنسبة 100 % وديونها بلغت 400 مليون جنيه للضرائب والتأمينات ولموردين وجهات أخرى.

4 - كمية الإنتاج والبيع السنوية لا تتخطى 35 % من الطاقة المتاحة (60 ألف طن سنويا) أدى ذلك إلى عدم الوفاء بالطلبيات والالتزامات التعاقدية تجاه عملاءها وفرض غرامات تأخير من قبل العملاء.

5 - مطلوب التصرف الاقتصادى فى الأصول غير المستغلة بالشركة، وعلى سبيل المثال (أرض محرم بك)، مع عمل خطاب تسويقى دوار صادر من بنك الاستثمار القومى وبنك مصر للجهات التى تتعامل مع شركة النصر للمسبوكات.

6 – أهم العملاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – الجهاز التنفيذى – شركات المياه على مستوى الجمهورية – كبرى شركات المقاولات.

7 – مطلوب تأكيد قدرة النصر للمسبوكات على الوفاء بكافة احتياجات هذه الجهات من مواسير الزهر المرن ومستلزماتها من القطع والمحابس الخ، وأخيرا الحصول الشركة على تسهيلات ائتمانية.

8 – تلك المشكلات متراكمة منذ سنوات طويلة وتحتاج لجهود كبيرة لحلها بهدف الحفاظ على العاملين وأسرهم وفى الوقت نفسه تشغيل الشركة بطريقة اقتصادية.

9 – مطلوب التوصل لاتفاق لاعتماد قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بعمل تسوية مع بنك مصر وبنك الاستثمار القومى ومن خلالها سيتم التنازل عن جزء كبير من الفوائد، بجانب ضخ رأس مال عامل لتشغيل المصانع.

10 – مطلوب خفض تكاليف الانتاج وتشغيل اقتصادى للمصانع والحصول على خطابات ضمان بـ100 مليون جنيه.