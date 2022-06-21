تحرير 57 مخالفة تموينية متنوعة بأسواق دمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت الرقابة التموينية بدمياط حملة موسعة على الأسواق والمحلات والمطاعم للتأكد من صلاحية المعروضات الغذائية للاستهلاك الأدمى.



حيث قامت الرقابة التموينية بالمديرية وبالتنسيق مع أطباء الطب البيطري بحملة على المطاعم بنطاق مدينة دمياط الجديده حيث تم ضبط كمية 21كجم لحم ضأن لايوجد عليه أختام الذبح بالسلخانه وبه تغير خواص فى لونه وملمسه وغير صالح للاستهلاك الأدمى تحرر عنه المحضر رقم4862 جنح دمياط الجديده، كما تم ضبط 22كجم نتر لحوم بها تغير خواص تدل على فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى تحرر عنها المحضر رقم 4863جنح دمياط الجديده وتم العرض على النيابة العامة للتصرف والأمر بما يتبع نحو المضبوطات .



وفى حملة فرعية أخرى بنطاق مركز فارسكور تم ضبط عدد 3مخبز بلدى انتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنه فروق اسعار لهيئة السلع التموينية بضعف قيمة العجز في الأوزان، مخبز طباقى بدون اعلان عن وزن وسعر الخبز المنتج، عدد2 مندوب توزيع غاز متجول بدون تصريح وبدون اعلان عن سعر استبدال اسطوانه الغاز، 4محضر بيع بازيد عن السعر الرسمى لسلعة السكر والارز والتحفظ على المضبوطات بداخل المحل تحت تصرف النيابة العامة .

كما تم ضبط 3محضر لمطاعم ومحلات لتعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء لخطورتها على صحة المواطنين، وضبط 2محضر لمحلات جزاره لعرض لحوم مكشوفة بدون تغطية شاش يحفظها من الحشرات وتحرير 25محضر عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل وكذلك عدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول المعروضة للبيع



وتحرير 15محضر عدم حمل شهادة صحيه تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية فى المحال والمطاعم الغذائية بإجمالى 57محضرا.



