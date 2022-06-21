تاجر الحشيش سقط بالبضاعة قبل ترويجها بين عملائه في بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور، القبض على عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه، وأرشد المتهم عن مصدر الحصول على المخدر، فتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة عاطل لمواد مخدرة، بقصد ترويجها بين عملائه بمنطقة صفط اللبن.

عقب تقنين الإجراءات، تم رصد تحركات المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، كما ضبط بحوزته مبلغ مالي، وهاتف محمول.

اعترف المتهم بتحصله على المضبوطات من عاطل أرشد عن هويته لرجال المباحث وجار ضبطه، كما اعترف باستخدام الهاتف في التواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.