بوتين داشا وكوخ الصياد.. جارديان تكشف 4.5 مليار دولار ممتلكات سرية للرئيس الروسي

كتبت: نهال أبو السعود

يمكن الآن ربط القصور واليخوت وكروم العنب المقدمة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل ‏الأصدقاء والاوليجاريش بما يبدو أنه شبكة غير رسمية تمتلك أصولًا تزيد قيمتها عن 4.5 مليار دولار، ‏وفقا لتحقيقات صحيفة الجارديان.‏

المسار الورقي الرقمي يشير إلى أن مجموعة من منازل العطلات والأصول الأخرى التي يقال إن الرئيس ‏الروسي يستخدمها ، والتي وفقًا للسجلات المتاحة تنتمي أو مملوكة لأفراد وشركات وجمعيات خيرية ‏منفصلة ، مرتبطة من خلال اسم مجال بريد إلكتروني مشترك "ال ال سي انفست".‏

وقارنت حكومة المملكة المتحدة الشهر الماضي "أسلوب حياة بوتين الفخم" بالسجلات الروسية ‏الرسمية التي ذكرت "الأصول المتواضعة" بما في ذلك شقة صغيرة في سان بطرسبرج وسيارتين من الحقبة ‏السوفيتية من الخمسينيات ومقطورة ومرآب صغير.‏

بعد تحقيق استمر لمدة عام ، حدد مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (‏OCCRP‏) شركة ‏ومنظمة غير ربحية يبدو أن ممثليها يستخدمون اسم ‏LLCinvest‏ المشترك ، غالبًا جنبًا إلى جنب مع ‏الشركات. ‏

تم رفض مزاعم ثروة رئاسية سرية ولم يتم تحديد سلسلة ملكية تعود إلى بوتين، وقال متحدث باسم ‏الكرملين: "رئيس الاتحاد الروسي ليس بأي حال من الأحوال مرتبطًا أو تابعًا للأشياء والمنظمات التي ‏ذكرتها."‏

ولكن وفقا للتسريبات، يمتلك الرئيس الروسية قصر قيمته مليار جنيه إسترليني على البحر الأسود، وأفدنة ‏من الكروم حول قصر‎ Gelendzhik، ومنتجع إيجورا للتزلج في منطقة لينينجراد حيث أقيم حفل زفاف ‏ابنته في عام 2013، وفيلا شمال سانت بطرسبرج ، يعرفها السكان المحليون باسم "بوتين داشا"، ‏بالإضافة الى مبنى مكسو بالخشب شمال سانت بطرسبرج يعرف باسم كوخ الصياد. ‏

ووفقا للتقرير، شركة ‏LLCinvest‏ ليست مزود بريد إلكتروني قياسي مفتوح للجمهور ولكن نطاق على ‏خادم مملوك لشركة ‏Moskomsvyaz‏ ، وهي شركة اتصالات لها صلات وثيقة ببنك روسيا الذي وصفته ‏وزارة الخزانة الأمريكية بأنه "البنك الشخصي لكبار المسؤولين في الاتحاد الروسي".‏