يمكن الآن ربط القصور واليخوت وكروم العنب المقدمة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل الأصدقاء والاوليجاريش بما يبدو أنه شبكة غير رسمية تمتلك أصولًا تزيد قيمتها عن 4.5 مليار دولار، وفقا لتحقيقات صحيفة الجارديان.
المسار الورقي الرقمي يشير إلى أن مجموعة من منازل العطلات والأصول الأخرى التي يقال إن الرئيس الروسي يستخدمها ، والتي وفقًا للسجلات المتاحة تنتمي أو مملوكة لأفراد وشركات وجمعيات خيرية منفصلة ، مرتبطة من خلال اسم مجال بريد إلكتروني مشترك "ال ال سي انفست".
وقارنت حكومة المملكة المتحدة الشهر الماضي "أسلوب حياة بوتين الفخم" بالسجلات الروسية الرسمية التي ذكرت "الأصول المتواضعة" بما في ذلك شقة صغيرة في سان بطرسبرج وسيارتين من الحقبة السوفيتية من الخمسينيات ومقطورة ومرآب صغير.
بعد تحقيق استمر لمدة عام ، حدد مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) شركة ومنظمة غير ربحية يبدو أن ممثليها يستخدمون اسم LLCinvest المشترك ، غالبًا جنبًا إلى جنب مع الشركات.
تم رفض مزاعم ثروة رئاسية سرية ولم يتم تحديد سلسلة ملكية تعود إلى بوتين، وقال متحدث باسم الكرملين: "رئيس الاتحاد الروسي ليس بأي حال من الأحوال مرتبطًا أو تابعًا للأشياء والمنظمات التي ذكرتها."
ولكن وفقا للتسريبات، يمتلك الرئيس الروسية قصر قيمته مليار جنيه إسترليني على البحر الأسود، وأفدنة من الكروم حول قصر Gelendzhik، ومنتجع إيجورا للتزلج في منطقة لينينجراد حيث أقيم حفل زفاف ابنته في عام 2013، وفيلا شمال سانت بطرسبرج ، يعرفها السكان المحليون باسم "بوتين داشا"، بالإضافة الى مبنى مكسو بالخشب شمال سانت بطرسبرج يعرف باسم كوخ الصياد.
ووفقا للتقرير، شركة LLCinvest ليست مزود بريد إلكتروني قياسي مفتوح للجمهور ولكن نطاق على خادم مملوك لشركة Moskomsvyaz ، وهي شركة اتصالات لها صلات وثيقة ببنك روسيا الذي وصفته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه "البنك الشخصي لكبار المسؤولين في الاتحاد الروسي".
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