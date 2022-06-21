اليوم السابع
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بوتين داشا وكوخ الصياد.. جارديان تكشف 4.5 مليار دولار ممتلكات سرية للرئيس الروسي

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:43 ص
بوتين داشا وكوخ الصياد.. جارديان تكشف 4.5 مليار دولار ممتلكات سرية للرئيس الروسي الكرملين
كتبت: نهال أبو السعود

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يمكن الآن ربط القصور واليخوت وكروم العنب المقدمة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل ‏الأصدقاء والاوليجاريش بما يبدو أنه شبكة غير رسمية تمتلك أصولًا تزيد قيمتها عن 4.5 مليار دولار، ‏وفقا لتحقيقات صحيفة الجارديان.‏
 
المسار الورقي الرقمي يشير إلى أن مجموعة من منازل العطلات والأصول الأخرى التي يقال إن الرئيس ‏الروسي يستخدمها ، والتي وفقًا للسجلات المتاحة تنتمي أو مملوكة لأفراد وشركات وجمعيات خيرية ‏منفصلة ، مرتبطة من خلال اسم مجال بريد إلكتروني مشترك "ال ال سي انفست".‏
 
وقارنت حكومة المملكة المتحدة الشهر الماضي "أسلوب حياة بوتين الفخم" بالسجلات الروسية ‏الرسمية التي ذكرت "الأصول المتواضعة" بما في ذلك شقة صغيرة في سان بطرسبرج وسيارتين من الحقبة ‏السوفيتية من الخمسينيات ومقطورة ومرآب صغير.‏
 
بعد تحقيق استمر لمدة عام ، حدد مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (‏OCCRP‏) شركة ‏ومنظمة غير ربحية يبدو أن ممثليها يستخدمون اسم ‏LLCinvest‏ المشترك ، غالبًا جنبًا إلى جنب مع ‏الشركات. ‏
 
تم رفض مزاعم ثروة رئاسية سرية ولم يتم تحديد سلسلة ملكية تعود إلى بوتين، وقال متحدث باسم ‏الكرملين: "رئيس الاتحاد الروسي ليس بأي حال من الأحوال مرتبطًا أو تابعًا للأشياء والمنظمات التي ‏ذكرتها."‏
 
ولكن وفقا للتسريبات، يمتلك الرئيس الروسية قصر قيمته مليار جنيه إسترليني على البحر الأسود، وأفدنة ‏من الكروم حول قصر‎ Gelendzhik، ومنتجع إيجورا للتزلج في منطقة لينينجراد حيث أقيم حفل زفاف ‏ابنته في عام 2013، وفيلا شمال سانت بطرسبرج ، يعرفها السكان المحليون باسم "بوتين داشا"، ‏بالإضافة الى مبنى مكسو بالخشب شمال سانت بطرسبرج يعرف باسم كوخ الصياد. ‏
 
ووفقا للتقرير، شركة ‏LLCinvest‏ ليست مزود بريد إلكتروني قياسي مفتوح للجمهور ولكن نطاق على ‏خادم مملوك لشركة ‏Moskomsvyaz‏ ، وهي شركة اتصالات لها صلات وثيقة ببنك روسيا الذي وصفته ‏وزارة الخزانة الأمريكية بأنه "البنك الشخصي لكبار المسؤولين في الاتحاد الروسي".‏
 
 

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