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بنس يتهم بايدن بإهدار مكاسب ترامب.. ويؤكد: نقص لبن الأطفال "عرض" لأزمة اقتصادية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:25 م
بنس يتهم بايدن بإهدار مكاسب ترامب.. ويؤكد: نقص لبن الأطفال "عرض" لأزمة اقتصادية مايك بنس
كتبت: نهال أبو السعود

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هاجم نائب الرئيس الأمريكى السابق مايك بنس الرئيس جو بايدن وإدارته لما وصفه بـ"إهدار" المكاسب التى تحققت للاقتصاد فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مما أثار التكهنات بأن نائب الرئيس السابق قد يرشح نفسه فى السباق للبيت الأبيض فى عام 2024.

 

وفقا لمجلة بوليتيكو، قال بنس: "الحقيقة هى أن الحلم الأمريكي ينزلق أكثر فأكثر بعيدًا عن متناول المزيد من العائلات يوميًا.. إن اقتصادنا لا يخدم الشعب الأمريكي بالطريقة التي ينبغي أن يخدمها"، وألقى باللوم على "التضخم الجامح" الناجم عن سياسات بايدن الاقتصادية.

 

وتابع بنس: "ارتفاع أسعار الغاز والنقص فى حليب الأطفال كأعراض لأزمة اقتصادية متنامية لا مثيل لها فى تاريخنا".

 

تحدث مايك بنس إلى حشد من 350 عضو من نادى جامعة شيكاغو، قبل أسبوع من الانتخابات التمهيدية فى إلينوي فى 28 يونيو، فى نادى الجامعة، أبقى بنس ملاحظاته مركزة على إدارة بايدن والاقتصاد ولم يتلق أى أسئلة من المراسلين.

 

أعطى بنس إشارة عابرة فقط للهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكى، وهو موضوع جلسات الاستماع فى مجلس النواب هذا الصيف ووضع بنس فى دائرة الضوء لعدم الانحناء لترامب لإحباط التصديق على فوز بايدن فى انتخابات 2020.

 

وقال: "لقد مررنا بالكثير على مدار السنوات العديدة الماضية.. جائحة عالمية واضطراب اجتماعي ، وانتخابات مثيرة للانقسام ، ويوم مأساوي في عاصمة أمتنا، وإدارة على ما يبدو تدفع اقتصادنا كل يوم إلى الهاوية".


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