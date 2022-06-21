بعد تكريمه من الجامعة.. بطل واقعة القبض على قاتل طالبة المنصورة يروى التفاصيل

قدم تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر له تغطية خاصة عن أول تصريحات للبطل إبراهيم العجرودي فرد أمن جامعة المنصورة وبطل واقعة ضبط قاتل الطالبة نيرة أشرف.

وسرد العجرودى في تصريح خاص ل اليوم السابع، تفاصيل الواقعة، قائلا أنه فوجئ بعدد من الطلاب والطالبات يهرعن إليه ، ويطلبن سرعة توجهه لمكان الجريمة وهو لا يعلم شيئا عن الحادث، وأبلغوه أن أحد الطلاب يقوم بالتعدي علي زميلته بالضرب، فاتجه مسرعا، فى مساحة ما بين بوابة توشكي مسرح الجريمة، فشاهد المتهم وبيده سكين فطلب منه التراجع والتوقف عن التعدى على الفتاة، ولكن القاتل رد عليه "لو راجل تعالى"، فقام بالالتفاف من خلفه وطوقه وسيطر عليه وأخذ السكين من يده .

وفور سحب السكين من يده هاجم القاتل العشرات من المواطنين واحدثوا به إصابات فقام بمنع التعدى عليه مستعيناً بأفراد أمن آخرين، وتم السيطرة على الموقف واستدعاء سيارات الإسعاف والشرطة، مؤكداً على أنه حزين لتدخله متأخرا، حيث كان القاتل سدد لها طعنات في القلب وأحدث بها جرح ذبحى أثناء محاولته السيطرة عليه .

واضاف فرد الأمن، أن القاتل كان مصمما على إنهاء حياة نيرة، ولولا تدخله لكان فصل رأسها عن جسدها، مؤكدا على أنه لا يعلم شيئا عن سبب تلك الجريمة مطلقا، ويلتمس العذر لمن تأخر في منع القاتل عن تنفيذ جريمته لأن أغلبهم من صغار السن ومستاء ممن اكتفوا بتصوير الجريمة دون التدخل لمنعها .

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من امن إدارة جامعة المنصورة بقيام طالب بطعن زميلته بسكين بالرقبة.

على الفور، انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال شهود العيان أكدوا أنه أثناء وصول اتوبيس قادم من مدينة المحلة وعقب نزول الطلاب للدخول وأداء امتحانات نهاية العام، قام أحد الطلاب بإشهار سلاح أبيض سكين، وقام بتوجيه طعنات نافذة لزميلته بالرقبة، وسقطت على الأرض مغشيا عليه، غارقة فى دمائها، وقام عدد من المتواجدين أمام بوابة الجامعة بالإمساك بالطلاب وضبط السلاح المستخدم بالحادث.