بروتوكول تعاون بين غرفتى الإسكندرية وطرابلس لزيادة التعاون التجارى

جاء ذلك بحضور من الجانب الليبي كلاً من ناجي أبو جعلال نائب رئيس غرفة طرابلس، وأحمد الحجاجي عضو لجنة الإدارة يونس الزيداني المستشار القانوني بغرفة طربلس وقنصل عام دولة ليبيا بالإسكندرية صالح خطاب الساعدي، و محمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المشتركة، ومن الجانب المصري أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ أشرف أبو إسماعيل، والأستاذ محمود مرعي والأستاذ البديوي السيد.

في بداية اللقاء، قدم أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية" نبذة عن تاريخ غرفة الإسكندرية، ودورها منذ إنشائها حتى اليوم، مشيرًا إلى أن الغرفة ستحتفل بمرور 100 عامًا على إنشائها خلال العام الحالي، في احتفالية رسمية، لافتا إلى أن "غرفة الإسكندرية" ترحب بالتعاون مع الجانب الليبي في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى المشاريع المتعلقة بإعادة تعمير ليبيا.

وأكد أن دولة ليبيا تعد امتدادًا لمصر، والعمق الأمني لمصر يبدأ من ليبيا، ولذلك من الضروري التعاون وخلق سوق عربية مشتركة تنافس السوق العالمية.

وأشار إلى أن "غرفة الإسكندرية" على استعداد للتعاون في مجال التدريب لزيادة القدرة التنافسية لمنتسبي غرقة طربلس، خاصة وأن المنافسة أصبحت كبيرة في القطاع الاقتصادي، مضيفًا أن الفترة المقبلة سيتم .

من جانبه أضاف ناجي أبو جعلال نائب رئيس غرفة طرابلس للتجارة والصناعة أن هناك روابط قوية وتاريخية للعلاقات بين مصر وطرابلس، مؤكدًا أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

وأوضح أن الهدف من اللقاء الاتفاق حول إقامة معارض مشتركة بين مصر وطربلس، بما يعود على الطرفين بالمنفعة، مشيرًا إلى أهمية التعريف بالصناعات الليبية من خلال اجتماعات مشتركة خاصة مجال الصناعات الدوائية.

في نفس السياق، أكد قنصل عام دولة ليبيا بالإسكندرية صالح خطاب الساعدي أن مصر تلعب دورًا قياديًا في المنطقة العربية، وهي دائمًا داعمة لليبيا في كافة أزماتها، مشيرًا إلى ضرورة التعاون والمشاركة في مشاريع إعادة تعمير ليبيا خاصة.