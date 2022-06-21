بداية الانقلاب الصيفى.. وفصل الصيف يستمر 92 يوما و17 ساعة

نكون على موعد اليوم الثلاثاء، مع الانقلاب الصيفى وبداية فصل الصيف، وذلك وفق الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، حيث نكون على موعد اليوم الثلاثاء 21 يونيو الجارى مع الانقلاب الصيفى وبداية فصل الصيف .
وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية عن مواعيد فصول السنة واطوالها خلال هذا العام 2022 ، حيث يبدأ فصل الصيف غدا الثلاثاء 21 يونيه، ويستمر 92 يوما و 17 ساعة و 40 دقيقة، وفصل الخريف فيبدأ الجمعة 23 سبتمبر، ويستمر الفصل 93 يوما و 15 ساعة و 50 دقيقة، بينما فصل الشتاء فيبدأ الأربعاء 21 ديسمبر ، ويستمر 89 يوما و 20 ساعة و 44 دقيقة.
يذكر أنه فى يوم الاعتدال الربيعى تساوی طولا الليل والنهار ( 12 ساعة لكل منهما ) لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية ، ويحدث الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي للكرة الأرضية والاعتدال الخريفى فى النصف الجنوبى.
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