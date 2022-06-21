بدء تلقى طلبات التقديم للصف الأول الثانوى بالقليوبية بعد امتحانات الثانوية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أن موعد التقديم للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد من طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية للعام الدراسي الحالي، يبدأ فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة يوليو 2022، ويستمر لمدة شهر بمختلف المدارس الثانوية، وذلك للتيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الزحام بالمدارس، مشيرا إلي أنه جاري الإعداد لتنسيق المدارس الفنية بمختلف نوعياتها خلال الأيام المقبلة.

وكان قد اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تنسيق القبول للصف الاول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2022 / 2023، ليقبل بحد أدنى بمجموع 222 درجة للمرحلة الأولى لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

وأكد محافظ القليوبية، حرصه على الإرتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المحافظة كون التعليم هو أهم ركائز التقدم، مقدماً التهنئة للطلاب ولأسرهم، متمنياً دوام التوفيق والنجاح لأبنائه مطالبهم بالحفاظ على التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.

وكانت قد حصدت إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية، 4 مقاعد بين العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية لهذا العام، لتحل بهذا الرقم المركز الأول بين باقى الإدارات بأوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، فيما حصلت إدارتا بنها وطوخ على مركزين لكل منهما بين أوائل الشهادة الإعدادية، وإدارتا كفر شكر والعبور حصلت كل واحدة منهما على مركز بين أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية.

فيما خرجت 7 إدارات تعليمية بمحافظة القليوبية، من المنافسة على أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022، وهى إدارات "شبين القناطر – قها – شرق شبرا الخيمة – غرب شبرا الخيمة – القناطر الخيرية – قليوب – الخانكة".

واعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77 %، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 90.68%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 115 الفا و533 طالبا وطالبة، أدى الامتحان 115 ألفا و480 طالبا وطالبة.