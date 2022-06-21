اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء تشغيل التذاكر الإلكترونية بقلعة قايتباى الأثرية فى الإسكندرية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:30 م
بدء تشغيل التذاكر الإلكترونية بقلعة قايتباى الأثرية فى الإسكندرية جانب من الحدث
الاسكندرية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية إن قلعة قايتباى بدأت تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية، مضيفا أن وزارة السياحة والآثار بدأت فى تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية بعدد من المواقع الأثرية بالإسكندرية ومن بينها  قلعة قايتباى.

وأشار مدير عام الآثار إلى أن ذلك يأتى فى إطار مشروع منظومة التذاكر والبوابات الإلكترونية الذى تنفذه وزارة السياحة والآثار، والذى يستهدف 30 متحفا وموقعا أثريا مفتوحين للزيارة بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك كمرحلة أولى.

وأشار إلى أن تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية يأتى فى إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمى، وتهدف المنظومة إلى استبدال التذاكر الورقية بتذاكر حديثة تحمل QR Code تُستخدم لمرة واحدة فقط، والتى يمكن شراؤها باستخدام كروت الائتمان المختلفة ومراجعتها فى الدخول باستخدام بوابات إلكترونية أو قارئ يدوى.

9ad1f32b-6a94-4296-a69d-0ad5424cdddf
 

 

a93527bc-b431-47b9-a06a-1c08e0f12eb7
 

 

 

b967527b-90bb-4e33-b579-8d50f6278017
 

 

 


أخبار الإسكندرية

قلعة قايتباي

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة