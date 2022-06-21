بدء تشغيل التذاكر الإلكترونية بقلعة قايتباى الأثرية فى الإسكندرية

الاسكندرية - فريق المحافظات

قال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية إن قلعة قايتباى بدأت تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية، مضيفا أن وزارة السياحة والآثار بدأت فى تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية بعدد من المواقع الأثرية بالإسكندرية ومن بينها قلعة قايتباى.



وأشار مدير عام الآثار إلى أن ذلك يأتى فى إطار مشروع منظومة التذاكر والبوابات الإلكترونية الذى تنفذه وزارة السياحة والآثار، والذى يستهدف 30 متحفا وموقعا أثريا مفتوحين للزيارة بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك كمرحلة أولى.



وأشار إلى أن تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية يأتى فى إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمى، وتهدف المنظومة إلى استبدال التذاكر الورقية بتذاكر حديثة تحمل QR Code تُستخدم لمرة واحدة فقط، والتى يمكن شراؤها باستخدام كروت الائتمان المختلفة ومراجعتها فى الدخول باستخدام بوابات إلكترونية أو قارئ يدوى.











