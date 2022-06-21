بدء الانقلاب الصيفى وفصل الصيف يستمر 92 يوما و17 ساعة و40 دقيقة

كتب محمود راغب

بدأ منذ قليل الانقلاب الصيفى وفصل الصيف رسميا، وذلك وفق الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس ب المعهد القومى للبحوث الفلكية ، ويستمر لمدة 92 يوما و17 ساعة و40 دقيقة.

الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كشف أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فان بداية فصل الصيف، أو ما يسمى فلكيا بالانقلاب الصيفي يحدث هذا العام 2022م اليوم، الثلاثاء، 21 يونيو عند الساعة الحادية عشرة وأربعة عشرة دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 92 يوماً و17 ساعة و40 دقيقة.

وأوضح الدكتور محمد صميدة، رئيس معمل أبحاث الشمس بأن الشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

ومن المقرر أن يبدأ فصل الخريف الجمعة 23 سبتمبر، ويستمر الفصل 93 يوما و 15 ساعة و 50 دقيقة، بينما فصل الشتاء فيبدأ الأربعاء 21 ديسمبر ، ويستمر 89 يوما و 20 ساعة و 44 دقيقة.