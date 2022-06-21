انهيار أرضى يكشف عصابة للتنقيب عن الآثار داخل منزل فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

كشف شهود عيان كواليس ضبط متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في إحدى قرى العياط بالجيزة، فذكروا أن عدد من الأشخاص اشتركوا في عملية الحفر والتنقيب داخل المنزل، واستمرت عملية الحفر حتى حدث انهيار أرضي بالشارع أمام العقار الذي يشهد عملية الحفر.

وقال شهود العيان أن الجيران أبلغوا مركز الشرطة، ووصلت قوة أمنية، وحددت هوية المتهمين وتم القبض عليهم، وعثر على حفرة عميقة داخل المنزل، وأدوات تستخدم في الحفر والتنقيب.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل منزل بإحدى قرى العياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهمين، وعثر على حفرة عميقة بالمنزل، وأدوات تستخدم فى الحفر والتنقيب.

وتبين من خلال المعاينة، وجود هبوط أرضى ناتج عم الحفر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.