اليوم السابع
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انعقاد مجلس الأعمال المصرى السعودى بهيئة الاستثمار

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 08:29 م
انعقاد مجلس الأعمال المصرى السعودى بهيئة الاستثمار خلال الجلسة
كتب محمد أسعد

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شارك المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مجلس الأعمال المصري السعودي، بحضور الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، والمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وبندر بن محمد العامري – رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي عن الجانب السعودي وعبد الحميد أبو موسى – رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي عن الجانب المصري بالإضافة إلى ممثلي الشركات أعضاء المجلس من الجانبين.
 
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استعرض عبد الوهاب أخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر، وما قامت به الحكومة المصرية من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الاعمال، وما ارتبط بها من تشريعات واصلاحات هيكلية تسمح بتمكين أكبر للقطاع الخاص، مؤكدا ان الدكتور رئيس مجلس الوزراء قد وجه بسرعة حل كافة التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وتهيئة المجال أمام استقبال الاستثمارات السعودية الجديدة التي تبحث عن فرص الاستثمار في مصر.
 
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كما قدم عبد الوهاب عرضًا عن أهم الفرص المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، فضلا عن تيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي لإقامة الأنشطة الصناعية والخدمية.
 
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وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة عن ثقته في أن مجتمع الأعمال المصري والسعودي حريصان أكثر من أي وقت مضى على بناء علاقات استثمارية أقوى لصالح البلدين الشقيقين خاصة في ظل التغيرات الأخيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

مصر والسعودية

مجلس الأعمال المصري السعودي

الاستثمار في مصر



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