اليوم السابع
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انطلاق الحملة الانتخابية لرئيس النمسا استعدادا للانتخابات الرئاسية بسبتمبر المقبل

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:13 ص
انطلاق الحملة الانتخابية لرئيس النمسا استعدادا للانتخابات الرئاسية بسبتمبر المقبل الرئيس النمساوى الكسندر فان ديربيلين
أ.ش.أ

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بدأت الحملة الانتخابية للرئيس النمساوي الكسندر فان ديربيلين، اليوم الثلاثاء، استعدادا للانتخابات الرئاسية في البلاد المقرر لها في سبتمبر المقبل.
 

وقالت مصادر إعلامية اليوم، أن حزب الحرية اليميني يسعى للدفع بالمستشارة الفيدرالية السابقة بيريجيت بيرلاين لخوض انتخابات الرئاسة ضد الرئيس فان دير بيلين، والذي يحظى بتوافق سياسي ومجتمعي واسع.


وأضافت المصادر أن نوربرت هوفر الرئيس السابق لحزب الحرية والذي حقق نتائج إيجابية واسعة في انتخابات عام 2016 قرر عدم خوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى كما يخشى الرئيس الحالي هربرت كيكل من الترشح لمنصب الرئاسة بسبب تراجع شعبية الحزب مؤخرا.


يشار إلى أن الرئيس الحالي الكسندر فان دير بيلين قضى ست سنوات في الحكم بعد فوزه فى انتخابات عام 2016 ويحق له بموجب الدستور النمساوي المنافسة على فترة ست سنوات جديدة ويحظى بدعم واسع من حزبي الشعب والاشتراكي وهما أكبر الأحزاب النمساوية.


يذكر أنه لم يتأكد حتى الآن سوى خوض المطرب النمساوي ماركو بوجو الانتخابات ضد الرئيس فان دير بيلين.

 


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