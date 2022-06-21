انطلاق اختبارات قبول الطلاب بجامعة المنصورة الجديدة

الدقهلية - مرام محمد

تفقد الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، مركز اختبارات القبول بالجامعة، اليوم، للاطمئنان على سير اختبارات الطلاب للقبول في جامعة المنصورة الجديدة، والتى انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ابراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة، ورئيس مكتب القبول والتنسيق للأربع جامعات الأهلية.

وأوضح رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن هناك دعما غير محدود للجامعات الأهلية من جانب الدولة بهدف إعداد خريج متميز مؤهل على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والاقليمية والدولية، وأن مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنصورة الجديدة يحتوي على 8 معامل للحاسب الآلي بسعة 200 جهاز، وغرفة تحكم، ومركز بيانات يحتوى على أجهزة الخوادم والأجهزة الهامة الاخري، يذكر أن المركز مزود بإنترنت فائق السرعة، هذا وقد أدى اختبارات اليوم بالجامعة 110 طالب، واختتم رئيس الجامعة، ورئيس مكتب القبول والتنسيق للجامعات الاهلية الأربعة، الجولة بلقاء مفتوح مع أولياء امور الطلاب للأجابه على جميع الاسئلة والاستفسارات الخاصة بالاختبارات بشكل عام، والخاصة بجامعة المنصورة الجديدة.

وصرح "الخولي"، أن الهدف من اختبارات القبول هو قياس مجموعة من المهارات والقدرات ومجالات المعرفة الضرورية للنجاح، ولتقييم الطالب على مدى إتقانه لمجموعة محددة من المهارات التي تعتبر حيوية في مجال الدراسة المتقدم إليه الطالب، وذلك بدلا من اختبار منهج معين يتم تحديده للطالب، وستقوم اختبارات القبول بقياس مدى إتقان الموضوعات العلمية الأساسية وقدرات التفكير النقدي للمتقدمين، ولن تكون تكرارا لامتحان شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، حيث إن الاختبارات مصممة بأسلوب سهل وميسر والغرض الرئيسي منها هو تقدير مدى قابلية الطالب لدراسة البرنامج المرشح له وفقا للرغبات التي تم تسجيلها.