اندبندنت: إضراب عمال مترو أنفاق لندن 24 ساعة يزيد من اضطراب حركة النقل

كتبت رباب فتحى - وكالات

نظم عمال مترو أنفاق لندن إضرابا لمدة 24 ساعة، مع تعليق جميع خطوط المترو كليا أو جزئيا.

وصدرت توصيات لسكان لندن بتجنب التنقل قدر الإمكان حتى منتصف صباح يوم غد الأربعاء على خلفية إضراب مترو الأنفاق، وهو الرابع من نوعه منذ بداية العام الجاري، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

ووفقا للصحيفة، أصبحت خيارات النقل الوحيدة التي لم تتأثر بالإضراب هي الحافلات وخدمات قطارات دوكلاندز الخفيفة والترام، على الرغم من أنه من المتوقع أن تكون جميعها أكثر ازدحاما من المعتاد.

وأوضح اتحاد نقابات عمال السكك الحديد والنقل البحري والبري أن الخلاف، الذي أدى إلى إضراب اليوم في مترو الأنفاق وإضراب السكك الحديدية في جميع أنحاء بريطانيا هذا الأسبوع ، يتعلق بخفض الوظائف وتجميد الأجور وظروف العمل.

وأشار الاتحاد - في بيان - إلى أنه "يدعم الحملة من أجل التوصل إلى صفقة عادلة لجميع العاملين في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة.. يجب تمويل الخدمات العامة بشكل صحيح ودفع أجور مناسبة للعمال مع تهيئة ظروف جيدة".