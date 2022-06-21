اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

انتشال جثة غريق بنهر النيل من البدرشين

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:25 م
انتشال جثة غريق بنهر النيل من البدرشين قوات الإنقاذ النهري - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة غريق، وتم نقله إلى ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة غرق بقرية مزغونة نطاق مركز البدرشين.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نرهي بقيسادة الرائد هيثم عبد العال نائب مدير قطاع إطفاء وإنقاذ الجنوب تنسيقا مع أمور المركز، تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

 

 


انتشال جثه

غريق

نهر النيل

البدرشين



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة