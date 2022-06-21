انتشال جثة غريق بنهر النيل من البدرشين

كتب سليم على

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة غريق، وتم نقله إلى ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة غرق بقرية مزغونة نطاق مركز البدرشين.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نرهي بقيسادة الرائد هيثم عبد العال نائب مدير قطاع إطفاء وإنقاذ الجنوب تنسيقا مع أمور المركز، تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.