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"انتخابات المنظمات النقابية": اليوم .. فتح باب الترشح للاتحادات العمالية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:42 م
"انتخابات المنظمات النقابية": اليوم .. فتح باب الترشح للاتحادات العمالية وزارة القوى العاملة - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، أن اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022  يتم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات النقابية العمالية، وغدا الأربعاء إعلان الكشوف الأولية لأسماء المرشحين، وبعد غد الخميس الطعون علي أسماء المرشحين.
 
وقالت اللجنة: إن  الجمعة الموافق 24 يونيو سيتم البت في الطعون، وإعلان الكشوف النهائية السبت المقبل، وإجراء الانتخابات 26 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة الاثنين المقبل، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022.
 
 
 
 

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