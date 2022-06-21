اليونيسف: الفيضانات تؤثر على 4 ملايين شخص من بينهم 1.6 طفل فى بنجلاديش

كتبت : هند المغربي

أفاد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن أربعة ملايين شخص، من بينهم 1.6 مليون طفل، تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات المفاجئة في شمال شرق بنجلاديش وأنهم بحاجة ماسة إلى المساعدة وأن هناك فريق من المنظمة الأممية لحماية الأطفال ولتوصيل المياه والإمدادات الصحية في حالات الطوارئ.

ومن جانبه، قال شيلدون يت ممثل اليونيسف في بنجلاديش، إنه يحتاج الأطفال إلى مياه شرب آمنة في الوقت الحالي، فيما أرسلت اليونيسف بالفعل 400 الف قرص لتنقية المياه لدعم 80 الف أسرة بالمياه النظيفة لمدة أسبوع.

وأضاف: "تعمل اليونيسف على زيادة دعم استجابة حكومة بنجلاديش للطوارئ بملايين أقراص تنقية المياه، وأكثر من 10000 حاوية مياه تُعرف باسم أوعية المياه، وآلاف من مجموعات النظافة للنساء والفتيات المراهقات. كما تقوم اليونيسف أيضًا بشراء إمدادات الأدوية الطارئة للمرافق الصحية في المنطقة".

وأشار البيان إلى أنه لجأ أكثر من 36 ألف طفل إلى ملاجئ مكتظة مع أسرهم، حيث تم إغلاق المدارس وإلغاء الامتحانات، مما يزيد من إعاقة تعليم الأطفال الذين عانوا بالفعل من إغلاق المدارس بسبب الوباء لمدة 18 شهرًا، فيما لقي ثمانية أطفال على الأقل حتفهم بشكل مأساوي.

وأكد تقرير المنظمة الأممية أنه "تسعى اليونيسف بشكل عاجل للحصول على تمويل بقيمة 2.5 مليون دولار للاستجابة لحالات الطوارئ لأنها توفر الإمدادات والخدمات المنقذة للحياة للأطفال والأسر.