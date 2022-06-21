اليوم.. بدء صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين فى الدولة

كتب أحمد يعقوب

قالت وزارة المالية، أنه من المقرر بدء صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، اليوم الثلاثاء 21 يونيو لـ 33 ووزارة وهيئة، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة أخرى يوم 22 يونيو، وجميع الوزارات وباقى الجهات الأخرى أيام 23 و26 و27 يونيو لكل العاملين بالدولة.

وأضاف بيان لوزارة المالية، أنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر2022، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام خلال الأشهر الثلاثة، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافى لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهابت الوزارة، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو المقبل للعاملين فى33 وزارة وهيئة يوم 24 يوليو المقبل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 26 يوليو المقبل، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 26و27و31 يوليو 2022.

أشار إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس المقبل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 25 أغسطس المقبل، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 28 و29و30 أغسطس 2022.

أوضح أنه سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر المقبل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر المقبل، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 25و26و27 سبتمبر.

وأهاب بالعاملين فى الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار «كورونا».