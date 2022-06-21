النقض تعقد عمومية لقضاة المحكمة لتوزيع العمل الصيفى للعام القضائى 2022.. صور

كتب إبراهيم قاسم

عقدت محكمة النقض اليوم، الجمعية العمومية لنواب وقضاة المحكمة برئاسة القاضى عبد الله عمر شوضه رئيس محكمة ورئيس مجلس القضاء الأعلى والتى حضرها نواب وقضاة المحكمة لإقرار توزيع العمل الصيفى للعام القضائى2022.

وافتتحت الجمعية بقراءة الفاتحة والوقوف حدداً على أرواح نواب وقضاة المحكمة الذين إختارهم الله سبحانة وتعالى إلى جواره فى عليين.

وبهذه المناسبة، بعث القاضى عبد الله عمر شوضه باسمه واسم نواب وقضاة المحكمة بأسمى آيات العرفان والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية لحرصة على استقلال القضاء.

كما بعث أيضاً بخالص التحية لجيش مصر المغوار ورجال الشرطة البواسل ولأطباء الوطن الأفزاز ومعاونيهم تغمد الله شهداءهم بالغفران والفوز بجنات النعيم ، وعرض سيادته نسبة الفصل فى الطعون عن العام المنصرم من الطعون المدنية والجنائية المعروض أمامها ، وأثنى سيادته على الزملاء الأجلاء الذين كان لحماسهم وتفانيهم فى العمل الفضل – بعد الله – فيما تحقق من إنجازات غير مسبوقة خلال العام المنصرم الذى يدعو إلى الفخر والسادة رؤساء إدارات ومراكز المحكمة بمختلف أنواعها شاكراً لسيادتهم الجهد المبذول فى إنجاز القضايا وتيسير العمل عليها مع إستمرار مجلس القضاء الأعلى على نحوه فى صون ورعايةمصالح القضاة وأعضاء النيابة العامة فى كل شأن من شئونهم لضمان إستقلال القضاء وإرساء القسط بين أفراد المجتمع فى كل ربوع وطننا الحبيب، داعياً الله أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها ورئيسها من كل مكروه وسوء .