النائب العام يأمر بحبس قاتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة.. إنفوجراف

أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بحبس المتهم محمد عادل أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل الطالبة (نيرة) عمدًا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة، بعدما أقر المتهم خلال استجوابه بالتحقيقات بارتكابه الجريمة، وإجرائه محاكاة لكيفية تنفيذها بمسرح الحادث.

- حبس المتهم محمد عادل 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل الطالبة نيرة عمدًا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة

- أقر المتهم خلال استجوابه بالتحقيقات بارتكابه جريمة قتل المجنى عليها عمدًا مع سبق الإصرار للخلافات التى كانت بينهما ورفضها الارتباط به وأجرى محاكاة لكيفية تنفيذها بمسرح الحادث

- استمعت النيابة فور وقوع الحادث إلى 20 شاهدًا منهم والدى المجنى عليها وشقيقتها الذين أكدوا تعرض المتهم الدائم للمجنى عليها وتحريرهم محاضر رسمية ضده منذ ما يربو على شهرين لأخذ تعهده بعدم التعرض لها

- أكد 13 شاهدًا من طلاب وعاملين بالجامعة وبمحيطها رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة إبان تواجدهم بمحيط مسرح الواقعة

- ندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجنى عليها، بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وفحص السكين المستخدم بالجريمة