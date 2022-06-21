

وأوضحت فون دير لاين - عندما سُئلت حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تغيير عملية صنع القرار، والتي تتطلب إجماعًا في كثير من الأحيان، من أجل استيعاب الدول الجديدة المحتمل انضمامها إلى التكتل - أن مثل هذا التحول الكبير في صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي، حتى فيما يتعلق بملف السياسة الخارجية فقط، سيكون من الصعب تحقيقه.



وشددت فون دير لاين - في تصريحات أوردتها صحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية - على أهمية السرعة في اتخاذ القرار، مُشيرة إلى أن العالم يريد سماع الصوت الأوروبي، أما بالنسبة لتغيير شرط الإجماع، فقالت إنه "من المستحيل إعطاء إجابة مختصرة في هذا الشأن"، لكنها توصلت إلى نتيجة شخصية حازمة مفادها أن شرط الإجماع ليس منوطًا به.



ورجحت فون دير لاين أن يتبنى 27 رئيس دولة وحكومة توصية المفوضية بشأن منح أوكرانيا ومولدوفا صفة "المرشح" للانضمام للاتحاد الأوروبي.



تأتي تصريحات فون دير لاين قبيل قمة المجلس الأوروبي هذا الأسبوع، والتي من المتوقع أن يمنح فيها رؤساء الدول والحكومات الاتحاد الأوروبي صفة المرشح لأوكرانيا ومولدوفا للانضمام إلى التكتل الأوروبي.