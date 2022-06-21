المفوضية الأوروبية تخصص 600 مليون يورو لدعم دول إفريقيا والكاريبى

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تبنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، اقتراحًا لتعبئة 600 مليون يورو من احتياطيات صندوق التنمية الأوروبي لمعالجة أزمة الأمن الغذائي الحالية، والتي تفاقمت في ضوء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في بلدان إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.



وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي - أن هذه الأموال سوف تشمل تشخصيص 150 مليون يورو لصالح جهود المساعدة الإنسانية في هذه البلدان، ونحو 350 مليون يورو آخر لتعزيز الإنتاج المستدام وقدرة النظم الغذائية، ثم 100 مليون يورو أخيرة لدعم الاقتصاد الكلي.



من جانبها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في كلمتها بمناسبة أيام التنمية الأوروبية لعام 2022: "أن الأزمة الأوكرانية تتسبب في خسائر فادحة لا معنى لها، ليس فقط في صفوف السكان الأوكرانيين، ولكن أيضًا في البلدان الأكثر ضعفًا حول العالم. ولا تزال روسيا تمنع ملايين الأطنان من الحبوب التي تشتد الحاجة إليها. ولمساعدة شركائنا، سنعمل على تعبئة 600 مليون يورو إضافية لتجنب أزمة غذائية وصدمة اقتصادية".



وقالت مفوضة الشراكات الدولية، جوتا أوربيلينن: "التضامن هو جوهر قيمنا في الاتحاد الأوروبي. والأشخاص الأكثر ضعفًا في العالم يواجهون معاناة هائلة مع تفاقم أزمة الغذاء في أعقاب العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا. ومن خلال هذه المبالغ الإضافية البالغة 600 مليون يورو، سنعزز دعمنا لمواجهة الأزمة، مع المساهمة في أنظمة غذائية مستدامة ومرنة".