المدعي العام الأمريكي في زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا

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قام المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، بزيارة غير معلنة إلى أوكرانيا اليوم /الثلاثاء/ حيث التقى مع المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينديديكتوفا.

وأفاد بيان صادر عن مسؤول بوزارة العدل الأمريكية -أوردته قناة (سي إن إن) الأمريكية- بأن المسؤولين سيبحثان الجهود المبذولة من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى لمساعدة أوكرانيا في التعرف على هؤلاء الأفراد المتورطين في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا والقبض عليهم ومحاكمتهم.

وقال جارلاند - أثناء وقوفه إلى جانب المدعية العامة الأوكرانية - إنه قام بالزيارة لكي يعبر عن دعم الولايات المتحدة الراسخ للشعب الأوكراني وسط الغزو الروسي غير المبرر والجائر، مضيفا أنه يرغب في مناقشة الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة "لمساعدة السلطات الأوكرانية في محاسبة أولئك المسؤولين عن الفظائع وجرائم الحرب التي شهدها العالم بأسره."

يشار إلى أن جارلاند يعد أحدث مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور أوكرانيا. كان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد اجتمعا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف في أبريل الماضي، وقام وفد من الكونجرس بقيادة زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بزيارة إلى كييف بعد ذلك بأسابيع قليلة.