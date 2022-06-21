المجمعة للتأمين الإجبارى: ترخيص 4493 دراجة موديل عام 2022 مايو الماضى

كتبت : أمانى سمير

كشف أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر مايو المنصرم من العام الجارى 2022، أن عدد الدراجات النارية بلغ إجمالى الدراجات الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها هى حوالى 1846دراجة لعام 2020، و5432 دراجة موديل عام 2021، و4493 دراجة موديل عام 2022.

أما عن الدراجات النارية الأجرة خلال شهر مايو 2022، بلغت عددها حوالى 21 موديل لعام 2020 و120 موديل لعام 2021، و205 موديل لعام 2022.

يذكر أن عدد الدراجات " النارية الأجرة " خلال شهر ابريل 2022، بلغت عدد الوثائق التأمينية لها حوالى 4917 دراجة من بينها 125 موديل 2019، و167موديل 2020، و4624 موديل 2021.