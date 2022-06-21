المتحف القبطى يفتتح معرضا بعنوان "أنغام وألحان" فى اليوم العالمى للموسيقى

كتب: محمد الأحمدى

يفتتح المتحف القبطى اليوم معرض أثرى مؤقت بعنوان " أنغام وألحان" حيث يستمر المعرض حتى يوم 3 يوليو 2022م وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للموسيقى .

وينظم المتحف اليوم على هامش المعرض محاضرة بعنوان "الموسيقى والألحان القبطية" يلقيها عماد نيروز ملحن ومدرس مساعد بمعهد الدراسات القبطية.

ويعتبر المتحف القبطى إحدى أهم المتاحف الأثرية في مصر، حيث يقع داخل حدود حصن بابليون الرومانى، كما يعتبر من أشهر وأضخم الآثار الباقية للإمبراطورية الرومانية في مصر، بالقرب من مجموعة كنائس مصر القديمة (كنيسة أبى سرجة، وكنيسة السيدة العذراء الشهيرة “بالمعلقة”، بالإضافة إلى المعبد اليهودى).

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية أن هذا المتحف يعد أكبر متحف فى العالم للآثار القبطية، ويتكون المتحف من جناحين يربط بينهما ممر؛ الجناح القديم الذي شيده مرقص سميكة باشا في عام 1910 م، والجناح الجديد الذى افتتح في عام 1947م. ويضم مجموعة من أروع نماذج الفنون القبطية التي تم توزيعها على أقسام المتحف المختلفة.