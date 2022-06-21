الكنيسة تهنئ البابا تواضروس بعيد الأب: "أب الآباء وراعى الرعاة"

كتب: محمد الأحمدى

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى اليوم العالمى للأب.

وذكرت الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" "في مناسبة عيد الأب يطيب لنا أن نهنئ أب الآباء وراعى الرعاة قداسة البابا تواضروس الثانى نصلى أن يحفظ الرب حياته ويبارك عمله لمجد اسم الله".



تهنئة الكنيسة

وتحتفل مصر اليوم 21 يونيو بيوم الأب وذلك تقديرا للآباء ولتكريمهم على دورهم في تربية أبنائهم، ومحاولة توفير حياة كريمة لأسرتهم، فهم سند وأساس أي أسرة ومصدر الحب والعطاء للأبناء.

ويمثل الأب للفتيات قيمة خاصة، فمنذ نعومة أظافرهن يلقين اهتمام خاص من الأب، حتى أن غالبية الفتيات يبحثن في كبرهن عن شخص يشبه والدهن للارتباط به، وفى يوم الأب سألنا البنات عن أكثر القيم التي تعلمنها من والدهن، وحرصت الكثيرات على توجيه الشكر لآبائهن على كل ما فعلوه من أجلهن لتنشئتهن على القيم والأخلاق.