اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة تهنئ البابا تواضروس بعيد الأب: "أب الآباء وراعى الرعاة"

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:17 م
الكنيسة تهنئ البابا تواضروس بعيد الأب: "أب الآباء وراعى الرعاة" البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى اليوم العالمى للأب.

 

وذكرت الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" "في مناسبة عيد الأب يطيب لنا أن نهنئ أب الآباء وراعى الرعاة قداسة البابا تواضروس الثانى نصلى أن يحفظ الرب حياته ويبارك عمله لمجد اسم الله".

تهنئة الكنيسة
تهنئة الكنيسة

 

وتحتفل مصر اليوم 21 يونيو بيوم الأب وذلك تقديرا للآباء ولتكريمهم على دورهم في تربية أبنائهم، ومحاولة توفير حياة كريمة لأسرتهم، فهم سند وأساس أي أسرة ومصدر الحب والعطاء للأبناء.

 

ويمثل الأب للفتيات قيمة خاصة، فمنذ نعومة أظافرهن يلقين اهتمام خاص من الأب، حتى أن غالبية الفتيات يبحثن في كبرهن عن شخص يشبه والدهن للارتباط به، وفى يوم الأب سألنا البنات عن أكثر القيم التي تعلمنها من والدهن، وحرصت الكثيرات على توجيه الشكر لآبائهن على كل ما فعلوه من أجلهن لتنشئتهن على القيم والأخلاق.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الاب

يوم الاب العالمى



الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس الثانى يستأنف عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء

الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:00 ص

البابا تواضروس الثانى يشارك بمؤتمر كهنة إيبارشية البحيرة ومطروح

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 09:56 م

البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية الأربعاء المقبل

الأحد، 12 يونيو 2022 12:00 ص

عودة عظة البابا تواضروس الثانى الأسبوع المقبل

الجمعة، 10 يونيو 2022 03:00 ص

تعرف على موعد عودة عظة البابا تواضروس الثانى

الإثنين، 06 يونيو 2022 08:00 ص

تعرف على رسائل البابا تواضروس الثانى للأساقفة الجدد بعد رسامتهم

الأحد، 05 يونيو 2022 06:34 م

البابا تواضروس الثانى يرسم أساقفة جددا بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

الأحد، 05 يونيو 2022 06:09 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة