القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة القاهرة الجديدة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجح رجال الأمن فى ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن، واعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بضبط أحد الأشخاص حال شروعه فى سرقة فيلا بأحد التجمعات السكنية بدائرة القسم بالاشتراك مع آخر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتم ضبط المذكور (سائق – مقيم بالقليوبية– له معلومات جنائية) وبحوزته سلاح أبيض مطواة، وبسؤال المُبلغ (طالب – مقيم بمحل البلاغ) بأنه حال تواجد والدته بمحل سكنهما تلاحظ لها من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل تواجد المتهم وبصحبته آخر محاولين فتح باب المنزل باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بشروعه فى ارتكاب واقعة السرقة بأسلوب كسر الباب بالاشتراك مع (عاطل – مقيم بالقليوبية – له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الأخير وأمكن ضبطه، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، وأقرا بارتكابهما 8 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط عملائهما "سيئ النية" (3 أشخاص – مقيمون بالقليوبية) وبحوزتهم بعض المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة، فتم حبس المتهمين.