الفحص المنتظم يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون

كتبت إيناس البنا

مع التغييرات في أنماط حياتنا ونظامنا الغذائي، تتعرض أجسامنا لمزيد من الأمراض والأمراض التي يمكن تجنبها غالبًا إذا أخذنا مزيدًا من العناية، سرطان القولون هي إحدى هذه الحالات التي يمكن منعها في الوقت المناسب، يعتقد الأطباء أنه يمكن تجنب 75% على الأقل من السرطانات بأشياء يمكننا القيام بها.

وفقا لموقع "webmd"، فأن سرطان القولون هو الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة، حيث يتم تشخيص 150.000 شخص، معظمهم دون سن الخمسين، كل عام.

اتبع هذه الإرشادات الثمانية التي يمكن أن تساعدك في الوقاية من خطر الإصابة بسرطان القولون.

الخضوع للفحص بانتظام

بما أن سرطان القولون منتشر بين الشباب، فإن الخضوع للفحص بانتظام هو أفضل طريقة لحماية نفسك من المرض، يمكن علاج سرطان القولون عند اكتشافه مبكرًا ويساعد الفحص في اكتشاف الأورام الحميدة التي تتحول إلى سرطانية، أيضًا، إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، فمن المهم أن تخضع للفحص في كثير من الأحيان.

اتباع حمية صحية

اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان قولوني مستقيمي، يوصي الخبراء باتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة أقل من الدهون الحيوانية ونسبة عالية من الفواكه والخضروات، يمكن للحبوب الكاملة التي تحتوي على كمية هائلة من الألياف أن تقلل أيضًا من خطر الإصابة بهذا السرطان.

ترك التدخين

التدخين والتبغ مرتبطان بالعديد من القضايا الصحية والإقلاع عنهما فكرة جيدة لتحسين صحتك، يعتقد الأطباء أن التدخين يسبب 15 نوعًا من أنواع السرطان المختلفة، بما في ذلك سرطان القولون.

ممارسه الرياضة بانتظام

يعد النشاط الصحي بانتظام مثل ممارسة الرياضة أمرًا مهمًا للغاية لتجنب خطر الإصابة بسرطان القولون، يمكن أن تؤدي تمارين القلب والوزن لمدة 30-45 دقيقة من خلال السباحة أو ركوب الدراجات أو الجري أو المشي السريع إلى تعزيز الخلايا النشطة في الجسم، مما يؤدي إلى بناء خلايا المناعة بشكل جيد.

زيادة تناول فيتامين د والكالسيوم

يقترح الخبراء أن الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د في الجسم يساعد في الحماية من سرطان القولون، يجب أن تتناول ما لا يقل عن 1000 إلى 1200 مجم يوميًا من الكالسيوم وحوالي 1000 وحدة دولية يوميًا من فيتامين د من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية، تعتبر منتجات الألبان قليلة الدسم والحليب النباتي والمكسرات والفاصوليا والخضروات ذات الأوراق الخضراء أفضل مصدر للكالسيوم، للحصول على الكثير من فيتامين د، يجب تناول البيض والأسماك الدهنية مثل التونة ومنتجات الألبان يوميًا.