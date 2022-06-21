"العشرى" متحدثا رسميا لجامعة طنطا و"أبو السعادات" للمركز الإعلامى

الغربية عادل ضرة

قرر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا تجديد الثقة فى الدكتور وليد العشرى متحدثا رسميا لجامعة طنطا، وتكليف الدكتور أحمد حسين أبو السعادات المدرس بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة ومدير مركز التطوير المهني بالكلية، للقيام بأعمال مدير المركز الإعلامي لجامعة طنطا بجانب عمله الأصلي.

وحصل الدكتور أحمد أبو السعادات على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام ٢٠٠٠، والماجستير فى الهندسة من جامعة القاهرة عام ٢٠٠٤ ، كما حصل على الدكتوراه فى الهندسة من جامعة القاهرة ٢٠١٢.

كما يشغل الدكتور أحمد أبو السعادات منصب مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة جامعة طنطا بالشراكة مع الجامعة الامريكية بالقاهرة، وتم انتخابه كعضواً بالمجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية 2022 ، ووكيلاً لشعبة العمارة بنقابة المهندسين المصرية 2020.