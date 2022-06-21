الصين تجدد تحذيرا برتقاليا مع ارتفاع درجات الحرارة فى المناطق الشمالية

كتب خالد إبراهيم

جدد المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا باللون البرتقالى لارتفاع درجات الحرارة، حيث استمرت موجات الحر فى اجتياح الجزء الشمالى من البلاد، وخلال نهار اليوم الثلاثاء، ستشهد أجزاء من بكين ومدن أخرى درجات حرارة عالية من المتوقع أن تصل إلى ما بين 35 إلى 39 درجة مئوية، وفقا لما ذكر المركز.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة في بعض المناطق في خبي وشاندونغ ستصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية، بحسب وكالة "شينخوا".

ونصح المركز بتجنب الأنشطة الخارجية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة في فترة ما بعد الظهر، واقترح أن يتخذ العمال المعرضون لدرجات حرارة عالية الإجراءات الوقائية اللازمة.

من ناحية أخرى، سيقل هطول الأمطار الغزيرة التي تجتاح المناطق الجنوبية من البلاد حاليا اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، مع تحرك حزام المطر الرئيسي شمالًا ومن المتوقع أن تضرب الأمطار الغزيرة أجزاء من منغوليا الداخلية وجيلين ولياونينغ في شمالي الصين.

ومع ذلك، لا يزال الخبراء يحذرون من التأثير السلبى للفيضانات في الأنهار الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتشبع الأراضى بالمياه فى المناطق الحضرية والريفية، والانهيارات الأرضية فى المناطق الجبلية، وحثوا الجمهور على الابتعاد عن المناطق المعرضة للكوارث الجوية.

ويوجد فى الصين نظام تحذير مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالى ثم الأصفر والأزرق.