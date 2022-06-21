الصحة: عودة جميع مستشفيات عزل كورونا بالجمهورية للعمل بشكل طبيعى

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ، أن جميع مستشفيات العزل بالقاهرة والمحافظات عادت للعمل بشكل طبيعى لتؤدى خدمتها إلى المواطنين.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع"، يوجد أقسام بالمستشفيات لعزل حالات كورونا التى تحتاج لدخول ولكن لم يعد هناك مستشفي عزل خاصة بعلاج كورونا فقط، مضيفا: دخول المرضى للأقسام المخصصة للعزل صفر تقريبا في عدد كبير من المستشفيات.

وأضاف الفيروس، أصبح ضعيفا ولكن ما زال موجودا والحماية والوقاية هدفا مهما لابد من تحقيقه منعا للعدوى .

يذكر أن قرار إلغاء القيود على دخول المصريين والأجانب إلى البلاد، جاء بناء على دراسة الحالة الوبائية عالميا، علاوة على دراسة الوضع الوبائى مصر.